JUSTICE DELAYED IS JUSTICE DENIED

HOUKHIBA APRIL GI TANG 14 CHEIRAOBA NUMITTA CHINGMI ENAONUPI ANIDA CHATTHAKHIBA TUKATCHARABA, MEEOIBAGI CHATNABIGI WANGMADA CHATTHAKHIBA EJJAT MANGHANKHIBA GANG RAPE TOUKHIBA THOUDOKPU MANIPUR STUDENTS’ ASSOCIATION DELHI GI MAIKEIDAGI YANINGDABA PHONGDOKCHABAGA LOINANA AKANBA MAONGDA CONDEMN TOUJARI. NUMIT ASHIGI THOUDOKNA MARAM OIDUNA AWABA OIHANKHRABA EMUNG ANIGI MAPHAMDASHU MSAD NA AWABADA SHARUK YAJARI.THOUDOK ADUBU SAMLAPNA NINGSINGJARABADA CHAMJARABA NUPIMACHA ANI(MANIPURI CHINGMI ENAO) NA CHEIRAOBAGA MARI LEINANA THABAL CHONGBA CHATPADA GANG KHUTPU KHARANA LAMBI THATTUNA LALHOUBA SHARAGA CHAMJARABA NUPIMACHA ANISHIBU PHADUNA PURAGA IMPHAL EASTKI PHAKNUNG GI MAFAM AMADA EJJAT MANGHANBIKHIBANI.ASHIGUMLABA SHA-NGANA CHATKADABA LAMCHAT ASHIBU CHATLIBA MEEOISHING ASHIBU CHAP CHABA AKANBA CHEIRAK PIGADABANI HAINA MSAD GI MAIKEIDAGI MANIPUR SARKAR, MARI LEINABA ORGANISATION AMADI LUP SHINGDA MSAD NA APPEAL TOUJARI.NUMITTUDA CHENNABA PHARABA MIOI 6 HOUJIKNA POLICE CUSTODY DA LEIRIBA MEEOISHING ADUBU SHEL KHARAGEEDAMAK LOUTUNADUNA NATRAGA MARAMCHADANA THADOKPIKHINU HAINA MSAD NA HANGGATCHARI.NGASHI TANGDU LEITADRABA HINGMINNABAGI MAHAO WATLAKLABA CHEENG TAM ANIMAKNA THAJANABAGI MARI WATLAKLABA, MABUNG MOUPWA MACHIL MANAO KHANGNARAKTRABA PHIBAM ASHI YOURAKLAFAOBADA EIKHOI TUMINNA LEISHINFAM THOKTE.CHENG PURABADI CHENG SHINGBA TABANI;PHOU PURABADI PHOU SHINGBA TABANI.NGASHIGI PALLIBA SARKAR AMADI ACHUMBABU WAYEL TOURIBA LOISHANGNA ACHUMBA WAYEL CHEIRAK PIBIYU HAINA MSAD NA AKANBA APPEAL TOUJARI.CHINGMI TAMMI AMATTANI HAIBAGI WAHANTHOK NGASHIGI MEEROLSHINGDA PEEFAM THOKTABARA?CHEENDAKHAK EIKHOI AMATTANI;CHINGMI TAMMI AMATTANI HAIBA WAHEISHI NGASHIDI THABAK OINA UTTUNA AMATTA OIBAGI FIREP ADU UTPA MATAM OIRE.
EJJAT LEIKHA TARIBADI NUPIMACHA ANIDU NATTE NUPIBU NUPI AMA OINA UBA NGAMDABA SHA OLLABA MEEOIBAGI MAIKHUM UPLIBA MAKHOISHINGDUNI.NGASHI MANIPURI KHUNAIDA LEIRIBA NUPIKHAKTANA MARAL LEI HAIBA WAKHALLONDU THADOKTUNA NUPIGI PUNSHI AMADI HINGBAGI FEEDAMBU AWANGBA THAKTA EKAIKHUMNABIYU HAINA MANIPURI MEEYAMDA HANGGATCHARI.NUPA NUPI ANIMAKNA THONG MANNANA HINGMINARABA MATAMDATA CHAOKHATPA MANNABA KHUNAI AMA SOIDANA OIRAKKANI HAIBAGI THAJABA THAMJARI.MEITEI HAIBA LEITE,MEITEI PANGAL HAIBA LEITE,CHINGMI HAIBA LEITE ARANBA MEEDI ARANBANI.NGASHI NGASHIMAK MANIPURI KHUNNAIGI YAIPHANABA TOURIBA MAHEIROI LUPSHING AMADI NUPIGIDAMAK LEIRIBA LUPSHINGNA THOUDOK ASHIDA CHENNARIBA MEEOISHINGBU MATIK CHABA CHEIRAK PIBADA MATENG PANGBIYU HAINA MSAD GI MAIKEIDAGI APPEAL TOUJARI.
PAOJENJARIBI
BIDESHWORI HUIDROM
PRESIDENT
MANIPUR STUDENTS’ ASSOCIATION DELHI(MSAD)