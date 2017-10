STDCM demands to include Meitei/Meetei under ST Category

STDCM na Manipur gi Meitei/ Meetei meeyamga loinana yelhoumee Meitei/Meetei busu Indian Constitution gi Article 342(1) gi makhada yelhoumeesinggi list oiriba Scheduled Tribe ki list ta yaohallu amadi yelhoumee oibagi Constituional safeguard piyu haina State govt amadi Central govta taksinduna Lakli. Indefinite economic blockade amadi Assembly election nachingbana maram oiduna ehou asi matam khara tapthaduna lakli. Houjik BJP na luchingba anouba sarkar ama Manipurda lakhraba matungda sarkar asida mathou taba recommendation thananaba loukhatfam thokpa thabak athubada loukhatpinaba haijaba ningsing representation/memorandum ama pisinnaba Committee na lepnakhibagi matung inna houkhiba June gi tang 13 da Hon’ble CM unnanabagi matam khajiktang pibuyu representation ama submit toujage haina Secy to CM gi khuthangda che ama pisinkhi. Nong kahenna chubadagi leibakki oiriba esing echaogi awaba yaona atei khudak 2 ki oiba achinba marakta khara thengtharabasu Hon’ble CM na unnanabagi matam pibirakpadagi Scheduled Tribe Demand Committee, Manipur gi President, Prof. Y.Mohendra na luchingba meeoi 14 gi team amana ngarang July gi tang 16, nongmaijing numit nungthil pung 5 da Manipur gi Hon’ble Chief Minister, N.Biren ga mahakki Sectt officeta unnaduna ningsing memorandum/representation ama submit toukhre. Loinana yelhoumee Meitei/Meetei busu Indian Constitution gi makhada ST lista yaohannaba Central govta thabam thokpa recommendation athubada thabinaba haijakhi. Ningsingba yai, 2013 gi May thagi tang 29 da Committee na GOI da submit toukhiba memorandum gi paokhum oina Ministry of Tribal Affairs na Manipur govta mathou taba recommendation tharaknaba Che eraktuna khanghallakpa leikhre. Adubu laibak thibadi houjik faoba Manipur govtna loukhatfam thokpa thabak amatta loukhatpidana lakli. Ngarang unnaba aduda Committee gi maikeidagi houjikfaobada band, blockade, yeikhai thingaibachingba amadi yaribamakhei maheiroising involve toudana changsilakliba, yelhoumee Meitei/Meetei meeyamgi legitimate constitutional rightki khongjang asibu ikai khumnabiduna thengthadana paikhatfam thokpa thabak paikhatpinaba taksinkhi. Aduga lamdam asida khundaminnariba atei yelhou furupsing yaona pumnamakki mafamda amukka ningsingjaningbadi khonthang asina Manipur gi furupsing gi maruoina yelhou furupsinggi marakta henna amatta oiba nungsinabagi Mari chetsinhangani haibasi Committee amadi MEITEI/Meetei meeyamgi gi achetpa thajbani, achumba wafamsuni. Aduga Committeena CM da representation asi yamdrabada June thagi manungda submit toujaraga sarkarda July tha loisillakpa faobagi manungda recommendation thabiyu haijanaba thourang toujabani. Maram aduna meeyamgi ehulbu khangbibaga loinana Manipur sarkarna thengthadana recommendation thananaba thabak soidana paikhatpigani haibagi thajaba thamjabaga loinana Meitei/Meetei meeyamna karigumba khongjanggi mathou taraklabadi changsiminnanaba eikhoi sem saminnasi haina Committeena nolukchari.

Ananda Meetei,

Secy Publicity STDCM.

