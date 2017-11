“World Indigenous Day”celebrated by TFP, NIPP, IHRA, Tripura Chapter

Tripura people’s Front (TFP), North East Indigenous People’s Parliament (NIPP) amadi International Human Rights Association, Tripura Chapter ga punna khutsamnaduna “The World Indigenous Day” thouram pangthokhre. Mi’oi 500 henbana sharuk yaduna Public Rally amaga loinana public meeting ama Tripura gi Jampuijala Community Hall, Jampui, Sepahijala da pangthokhi.

Matung tarakpada The Observation of International Day of Indigenous People haiba theme da Seminar amasu Tongthai, Khumulwng, Tripura da pangthokhi. Meeyamgi mipham aduda ULFA gi General Secretary, Anup Chetia na haikhi NIPP na Apunba North east ki yenhoumisinggi platform ama semnaba hotnarambagi damak NIPP bu thagattuna appreciate tourammi.

Loinana athuba matamda North-East ki oiba Apunba common platform ama semba ngamlagani haibagi thajaba thambirammi. Khwaidagi mising yamba Assam faoba yenghoumigi mising asi chada 23 ngaisallakpasida mipaiba utpirammi. Asigumba matam asida North East ta khundariba yelhoumising punsibana eikhoigi lam amadi miyambu kanjaba ngamgani fongdokpirammi.

Meepham asuda yaokhiba dignitaries singdi 1) Anup Chetia, General Secretary, United Liberation Front of Assam (ULFA), 2) Ningthouja Lancha, Co-ordinator, NIPP, 3) Patal Kanya Jamatia, President, TPF, 4) Ramsing Kathar, Member, NIPP, 5) Victor Debbarma, VP, NIPP, 6) Chesong Teron, Member, Nationalist Karbi Youth Association (NKYA).

Patal Kanya na ashumna hai madudi North-East ki mafam kayadagi lakpa echin enaosing na Tripura da lakpiduna eikhoigi moral and physical support pibigagidamak thagatchari. Tripura asi ngasi mitop miyanchasing maru oina Bangladesh tagi changsillakpa na yotsinlakkadoure.

Tripura asi mitopna yotsinkhrabadi, Tripura asi illegal migrants singgi gateway oiragani amadi Northeast ki atoppa state singsu makhoina yotsinkhibada thingba ngamlaroi. 2004 dagi, Kamla Sagar, Akhaura amadi Sabrum faoraga VISA documents louraga changkhiba Bangladeshi singgi marakta mi-oi kya thoklaktre.

Aduna eikhoi punna amata oina illegal immigrant singgi mayokta leptuna amaga amaga mateng pangminnasi haina haijari. TPF na “Survival for the Sons of the Soil of Tripura” kouba booklet amasu fongkhi

Adomgi,

Wangkhem Sharatchandra,

Convener, NIPP

This Press Release was sent by CIRCA MANIPUR, who can be contacted at circa(dot)manipur(at)gmail(dot)com.