Manipur gi yelhou furup ama oiriba Meitei/Meeteibu Bharat sangbidhangi makhada Scheduled Tribe ki listta yaohannaba Govt of India da mathoutaba recommendation houkhiba October 20, 2017 faobagi manungda thabiyu haina deadline pisinkhibagi paokhum oina Manipur Govt na wari sannasi haina houkhiba October 20 da chebao pirakpagi matung inna ngasi Manipurgi Hon’ble Dy Chief Minister Yumnam Joykumargi New Secretariata leiba conference hall da Manipur Govt ki meehutka STDCM gi meehut ka wari sannakhre. Wari sannaba adu ngasigi oina yamna positive oina loisinkhi.Makha wari athuba matam gi manung da amuk chathagani. Ngasi wari sanab aaduda Hon’ble Dy Chief Minister Yumnam Joykumar amasung Hon’ble Minister (Works, Power, C & I etc) Th. Biswajitna Manipur Govt ki mee hut oina saruk yabikhi. Aduga STDCM gi maikei dagi President na luchingba meeoi 21 gi team amana wari sanaba aduda saruk yakhi. STDCM gi maikeidagi Saruk yakhiba sing adudi PresidentY.Mohendra, Working President M.Naodalenkhomba, General Secretary Lt. Col. L.Lokendra, Secretary(Admn) T.Khogen, Secretary(Finance) S. Syamkishowr, Secretary(Orgn) O.Romen, Jt Gen Secretary K.Bhogendrajit, Jt Gen Secy Th.Ranjit, Jt Gen Secy S.Gourkishwor, Secy(Women Wing) R.K.Tharaksana, Publicity Secy W.Ananda, Treasurer N.Basanta, Asst Secy(Orgn) L.Brijkishore, Exe. Membersing M.Churamani, AK Ibomcha, S.Robindro, Th.Gopimohon, N.Ramsing loinana Advisors Prof. H.Jayantakumar, Col. T.Hemo, Yambem Laba (Former member MHRC) nachingbani. Positive oina wari sanaba asi chatharibana houjik houjikki oinadi akanba ihou nachingba matam kharadi changsinjakhiroi. Adubu democratic oiba khanna neinaba, mobilization nachingba campaign di makha adum chathajagani. Aroibada punmakki mafamda amukka ningsingjari madudi eikhoi ningsingba thoktraba matamdagi punna hingminnaduna lak e, houjiksu hingminnari tungda su hingminnahougadouribani. Maram aduna pumnamaki mafamda yelhoufurup Meitei/Meeteigi legitimate oiba constitutional safeguards piyu haiba khongjang asibu sougatpiyu amadi punna changsinminnasi haina nolukchari. Waikhom Ananda Meitei Publicity, STDCM.

This Press Release was sent by CBSTDC Manipur, who can be contacted at cbstdcmanipur(at)gmail(dot)com.