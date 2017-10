Manipur Students’ Association Delhi na Delhi amadi Manipurda leiriba meeyam,maheiroi amadi lup khudingmakta khang hanjari madudi ngashidagi houduna Delhida maheiroi lup nattaba lup amattana maram chadana thabal shinba amadi pangthokpada athingba thamle. Loinana maheiroi lupshingna ashigumba enatki oiba chatnabi amabu lanna matam chadana

pangthokpa tarabadi madubu maheiroi lup oirabashu MSAD na keidounungda shougatloi amadi maduda thoklakpa apha fatta daitya khudingmak shinli langliba lup tuna pugadabani. Chahi kumja amagi ‘Yaoshang’ amadi ‘Cheiraoba’ nattana maafam matam chadana thabal shinba langbada athingba thamle.Houkhiba tang 21st Ningol Chakkouba numitta pangthok-

hiba ‘Thabal’ chongbagi thouram amada nupi oibigi finunggi mami taba photo amadi yengba nungaitaba nupishabishinggi photo thagattuna leibak wathok oihankhiba adugidamak MSAD na thabaldubu shilli langliba entertainment lup MACHU ga phamminnaduna tang 25th Octoberda loukhiba resolution matung enna makhagi waphamshing leibak meeyamda khanghanjari:

1.Athuba matamda MACHU amasung MANIPUR MIRROR na media amadi wanted laothokliba lup aduda ‘Thabal’ shilluba amadi edit loiraba photo khanthahoudana thagatlubadagi nupi amdi nupishabishingbu lanna leibak meeyamda paothorakpa amadi leibak wathok oihanbagi responsible organiser amadi photographer na leibak meeyamkhangna lalle haina

sengdokpa ashini.

Ashigumba thokhanningdaba thoudok wathok kaya ashi makha tana touraktanaba amasung thoklaktanabagidamak MSAD na akanba meetyeng changshinba houragani amadi mashibu thou oi usittaduna kanagumba lup amana Thabal shinjillakpa tarabadi maduda lakpa wathok khudingmakki daitya msana pujagadabni.Houkhiba chahida MSAD na thabal mafam

matam chadana chongbada kanna yaningdaba phongdokpa leikhrabani(ref.no.20161105).

Wathok oiraba nupi macha adu maral leitabana,MSAD na matam pumbada leppaga loinana numittuda thabal chongkhiba nupishabishing na MSAD ta laktuna makhoigi maikeidagishu matungda chekshinabagidamakta punna famminaduna wakhal taminakhre.

This Press Release was sent by Manipur Students, who can be contacted at msad(dot)manipur(at)gmail(dot)com.