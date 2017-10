MMOF na Chief Minister’s Relief Fund lupa 50,000/- mateng pikhre

Manipuri Muslim Online Forum (MMOF) na Manipurgee isiing ichaona awaba nanghallaba

meeoisingbu khunda leita hanbada mateng oinaba Manipur pumbana peisa punsinnariba Chief Minster’s Relief Fund da lupa 50,000 gi tengbang pikhre. Senfam adu Manipuri Muslim Online Forumgi membersing na mahousagi khal kaibana maram oiraga awaba nanglaba ireichasingi tengbangi damak khainaraga punsinkhibani. Ngasi tang 21-07- 2017 ki ayuk pung 9.00 taba matamda Rs. 50,000/- gi cheque adu forum asigee Executive Member singna Hon’ble Chief Minister da khutsinnakhi.

Manipuri Muslim Online Forum (MMOF) na forum asi hek lingkhatlakpadagee leibakki maru oina communitygee kannagadaba thabak kaya touduna lakli. Satrasingee lousing hengatnaba Quiz Competition, Career Counselling, Skill Development Lecture, Sel yamna changdana afaba Institution singda awangba thakki mahei tamlunaba Rahmani 30, Shahee Civil Service Academy, Challengers IAS Academy, MS IAS Academy amdi Jahangirabad Institute of Technology nachingba Institution kayagee entrance Test Manipur da touduna laina admission fangnaba amasung sel yamna tingdanaba hotnaduna lakli. Technical Education tamliba mama-mapa senthok watpa satrasingda Association of Muslim Professional (AMP) Jakat Scholarship fanghanduna makhoigee mahei tambada kharadang oirabasu mateng piri, Matam matamgee issue kayada meeyamda awareness piduna lakli.

India gee tongan tonganba mafamsingda leiba amasung malemgee organization kayaga

khutsamnaduna makhal kayagee sengee tengbang piduna lakli. Panba yai, 2013 dagee houduna ramjan thada rojadarsing da iftar touhan bagee programme, lairaba musalman singda fitragee senfam yenthokpa, Id ul Zuha da Qurbani touduna masagee Qurbani touba ngamjadaba singda saa yenthokpa amsung kumsi chahi asidagee houraga Ramjan Ration Programme paikhatli. Programmsing asi United States of America da base touba non-profit making organization Indian Muslim Relief and Charities (IMRC) na Hyderabad ta leiba SAHAYATA TRUST ki khuthangda senthang piraklaga paikhatpani.

Thoidok hendokna nungaijaba wafamdi houjik houjik ising ichaogee mayoknaduna leiriba Munipuri Muslim singee mateng pangbinaba forum asina SAHAYATA TRUST, Hyderabad ki khuthangda haijarubada IMRC na lupa 15,00,000 gee senfam sanction toubiduna leire. Lakliba tang 25 amdi 26 ta IMRC gee meehut yaoraga Ising ichaogee awaba nanglaba imung 1000 da chana thaknaba potlamsing yenthokcharagani. Thouram asida marup-mapang naharol khudingmakna mateng pangbinaba haijari amasung ahal lamansing dagi forum asi matam sangna koumgee khidmat touba ngamnaba duwa nijari.

Md. Nasir Khan

General Secretary,

Manipuri Muslim Online Forum (MMOF)

This Press Release was sent by MMOF ADMIN, who can be contacted at mmofmanipur@gmail.com.