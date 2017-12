UMA na Assamgi Manipuri(Meitei) singbusu ST lista chalhanlu haina changsilliba khongjang STDCM na sougatli. United Manipuri Association of Assam (UMA) na Assamda khundariba Manipuri(Meitei) singbu Assamgi ST lista chalhallu haiba wafam yaona demand ahum Assam sarkarda tanduna lakpabu thaobidabagi NH 54 Thingbagi khongjang changsingadouriba asida Scheduled Tribe Demand Committee of Manipur na solidarity utpaga loinana morally sougatli. Ningsingba yai Assam sarkar na Tai Ahom, Koch-Rajbongshi, Chuteya, Morans, Muttocks & Tea Tribe Assam gi furup tarukpu ST lista challhannaba Kendra sarkarda recommend toukhibaga loinana lista channabagi Kendra sarkarna khannaduna leiribani. Chathariba process asida anganba matamdagi Assam da khundaduna laklaba Manipuri(Meitei) furupsu yaohannaba Manipur sarkarnasu Assam sarkar da taksinfam thok e. Asigi mathakta Manipurgi yelhou furup ama oiriba Meitei/Meetei busu ST lista challhallu haiba Meitei/Meetei meeyamgi ehul khangna Manipur sarkarna mathou taba recommendation thengthaba toudana Kendra sarkarda thaduna sangbidhangi ngaklou pihangadabani. Manipurgi yelhou furup Meitei/Meeteina ST lista challabadi Assam sarkarnasu Assamgi Meitei/ Meeteisinggi wakat soidana lumna lourakkani. Natrabadi NE da ST lista yaohoudaba yelhou furupsi Meitei/Meetei khakta ngaihougani amadi yelhoumeeni haijarabasu sangbidhan gi ngaklou fangdabana yamna khudong thiba khogfam amada leiduna henna awaba maiyoknarakkani.

Ananda Meetei,

Publicity Secretary,

STDCM

This Press Release was sent by CBSTDC Manipur, who can be contacted at cbstdcmanipur(at)gmail(dot)com.